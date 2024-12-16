元朗爾巒過千呎四房800萬有交易　呎價首跌穿8千　創歷史新低

臨近年尾，部份業主加快放盤步伐，以低價沽貨套現。元朗爾巒一伙四房單位最新以800萬元沽出，呎價7,992元，首次跌穿8,000元關口，創歷史新低。原業主早於10年前買入單位，帳面蝕讓62.8萬元離場，單位貶值約7%。



中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，該單位為爾巒茵羅洛斯大道1座低層C室，實用面積1,001平方呎，四房套房連儲物房間隔，連一個平台。原業主最初叫價1,000萬元放盤，近期獲新買家議價，最終減至800萬元沽出，折合呎價7,992元。

↓↓爾巒茵羅洛斯大道1座低層C室↓↓

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首次跌穿8000元呎價、創歷史新低

代理指，是次成交呎價屬屋苑入伙以來首次跌穿8,000元水平，創歷史新低。參考屋苑最新一宗成交，單位為羅洛斯大道5座低層C室低層C室，實用面積877平方呎，四房間隔，於上月以802萬元成交，呎價9,145元。

原業主於2014年3月以862.8萬元一手買入單位，持貨10年，現轉手帳面蝕讓62.8萬元，單位期内貶值約7.3%。

元朗爾巒。(資料圖片)