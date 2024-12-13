炒家10月平買屯門居屋兆禧苑 唔夠2個月速賺40萬 利潤高近兩成
撰文：李明珠
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樓價輕微回升，短炒風氣蔓延至居屋市場。屯門居屋兆禧苑一伙一房單位，最新以已補低價253萬元沽出，呎價7,485元。原業主於今年10月買入單位，持貨不足2個月轉手帳面獲利40萬元，單位短時間内升值近2成。
市場消息指，該單位為兆禧苑E座樂禧閣低層13室，實用面積338平方呎，一房間隔。原業主於今年10月底買入單位，其後因見近期樓價有所回升，決定止賺離場，並叫價260萬元補地價放盤。單位最終獲議價以253萬元沽出，折合呎價7,485元。
代理指，原業主當時買入的價格較市價低約1成，因此利潤幅度較高。
10月入市、持貨2個月速賺40萬
原業主於今年10月底以已補地價213萬元買入單位，持貨不足2個月，是次轉手帳面快速獲利40萬元，賺幅高達19%接近2成。
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