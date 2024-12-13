邵氏基金會7800萬沽中半山愛都大廈豪宅　低銀行估價2成

二手豪宅交投暢旺，部分知名機構相繼沽出持有物業。中半山愛都大廈一伙四房單位，新近以7,800萬元沽出，呎價27,008元。據悉，原業主為邵氏基金會。



市場消息指，該單位為愛都大廈1座高層B室，實用面積2,888平方呎，屬四房雙套連工人套房及多用途室間隔。單位於大半年前叫價9,800萬元放盤，直至近日獲新買家洽購，終減至7,800萬元成交，累減2,000萬元或20%，折合呎價27,008元。

成交價較估價低2成

根據滙豐網上物業估價顯示，單位估值為9,318萬元，是次成交價較估價低出1,518萬元或19.5%。

原業主為邵氏基金會，其早於1983年以423.4萬元一手購入單位，41年間帳面升值7376.6萬元或逾17倍。

中環愛都大廈。（梁偉權攝）