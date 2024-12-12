業主急套現　1750萬低市價沽屯門星堤四房　一手買入13年要蝕四球

新盤低價促銷，區内二手樓價受壓。屯門掃管笏星堤一伙四房單位，新近以1,750萬元連車位沽出，呎價約9,313元，低市價一成。原業主早於2011年一手買入單位，帳面勁蝕近400萬元離場，單位貶值約18.5%。



市場消息指，該單位為星堤5座中層A室，實用面積1,879平方呎，四房三套間隔，連儲物室。據悉，原業主推出單位放售後，因急於套現，日前減價至1,750萬元連車位沽出，折合呎價約9,313元。

低市價1成放售、持貨13年蝕近4球

代理指，單位目前市價約1,950萬元，即最新成交價較市價低200萬元或約10.3%。

原業主於2011年以逾2,078.5萬元一手買入單位，同年再以70萬元買入車位，合共花費2,148.5萬元，現持貨13年轉手，帳面勁蝕逾398.5萬元，單位期内編制18.5%。