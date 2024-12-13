居屋都要蝕！將軍澳廣明苑三房455萬沽　7年前居二價入市實蝕10萬

樓價持續整固，部分居屋錄得蝕讓成交，將軍澳居屋廣明苑一伙三房單位最新以455萬元未補地價成交，呎價7,621元。原業主於7年前於居二巿場買入單位，帳面輕微損失3萬元，貶值0.6%。連同稅務等成本計算，料實蝕逾10萬元離場。



世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，該單位為廣明苑廣寧閣（F座）高層2室，實用面積597平方呎，三房大廳開則，向南望內園景。

原業主上月底叫價475萬元未補地價放盤，放盤僅兩星期獲新買家洽詢。新買家為綠表客，經議價後減價至455萬元成交，折合呎價為7,621元。

↓↓廣明苑廣寧閣（F座）高層2室↓↓

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2017年居二價入市、7年實蝕10萬

資料顯示，屋苑上月錄得約6宗二手成交，平均成交呎價為7,143元，即是次單位呎價較近期市價略高7%。

原業主於2017年2月於居二巿場以458萬元購入單位，持貨7年轉手，帳面輕微損失3萬元，樓價貶值0.6%，不過若連同稅務等成本計算，料需實蝕逾10萬元。