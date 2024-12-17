內地客執豪宅蝕讓貨　逾1億購東半山曉廬四房　上手12年蝕四球

二手市場疲弱，連超級豪宅都要蝕讓離場。當中位於東半山的超級豪宅東半山曉廬，一伙四房大宅新近以1.038億元連兩個車位成交，上手業主持貨至今12年，轉手帳面蝕讓逾四球離場。至於，新買家為內地客。



據資料指，是次成交為曉廬中高層A室，實用面積2739平方呎，屬四房間隔。單位於12月以1.038億元連兩個車位登記成交，呎價37,897元。至於新買家姓郭，英文名為普通話拼音，料為內地背景人士。

原業主公司名義入市 持貨12年蝕讓逾四球

參考同類成交單位為中高層A室，實用面積相同，較今次成交單位低6層，於2024年初以9,880萬元沽出，反映過去10個月同類中高層造價相若。

至於，原業主在2012年以「GEMSTONE FORTUNE LIMITED」公司名義擲1.08億元入市，持貨至今12年，是次轉手帳面蝕讓420萬元，單位期內貶值逾3.8%。