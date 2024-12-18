粉嶺街坊執蝕讓貨 斥388萬買碧湖花園兩房 上手1年多輸13.8%
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，粉嶺碧湖花園兩房戶獲同區街坊擲388萬元買入，呎價9,700元。上手業主持貨約1年多，單位期內貶值62萬元或約13.8%。
中原地產分行區域營業董事陳國輝表示，是次成交為粉嶺碧湖花園1座中層E室，單位實用面積400平方呎，屬兩房間隔，單位最初以400萬元叫價放盤，單位經議價後以388萬元沽出，呎價9,700元。至於新買家為同區客，見單位間隔合用，價錢合理，即購入市單位自住。
單位約1年多貶值約13.8%
另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為385萬元，而恒生估價則為384萬元，即最新成交價亦貼近估價成交。
至於，原業主於2023年9月以450萬元購入單位，持貨約1年多，是次轉手帳面蝕讓約62萬元，單位期內貶值約13.8%。
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