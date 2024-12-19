新葵興花園兩房520萬沽　買家提價5萬截糊　上手22年賺四球｜多圖

二手市場交投淡靜，但無阻買家入市。新葵興花園有買家為買心頭好，不惜提價5萬元，以520萬元買入該屋苑兩房戶，成功擊敗其他準買家及租客。



中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，是次成交為新葵興花園A座高層04室，實用面積約480平方呎，屬兩房間隔。原業主今年9月以580萬元叫價放盤，新近以520萬元沽出，呎價約10,833元。換言之，單位放盤3個月累劈60萬元易手。

至於，新買家為區內客，一直留意新葵興花園二手市況，由於不喜歡低層，加上盤源極少，所以亦花了一段時間才覓得上址，並預算515萬元入市。

↓↓新葵興花園A座高層04室↓↓

新買家提價至520萬截糊

不過，由於單位該單位可租可賣，加上最近有買家洽購後還價至510萬元業主亦無動於衷。新買家近日四處打聽下得知業主即將賣出單位，同時亦有租客有意承租。於是，新買家決定提價至520萬元，終截糊買入「心頭好」。

據悉，原業主於2002年以126萬元購入單位，持貨至今約22年，是次轉手帳面大賺394萬元，單位期內升值約3.1倍。