投資者為收租　405萬主動求購屯門滿名山連租約一房　享3.9厘回報

租金上升，吸引投資者入市收租。屯門掃管笏滿名山一伙一房單位，最新以405萬元連租約沽出，呎價9,597元。原業主於2015年一手買入，持貨9年帳面蝕讓91萬元，單位貶值近2成。



晉誠地產海韻分行高級經理李德鴻表示，該單位為滿名山滿庭3座高層C室，實用面積422呎，一房間隔。據悉，原業主一直將單位用作收租，直至今年8月租客遷出後，叫價490萬元及13,000元同時放盤及放租。其後很快於9月租出單位，並暫緩放售事宜。

而新買家則最初有意購買附近物業投資，經介紹下對是次單位感興趣並主動求購，在與業主多輪磋商後，最終以405萬元連租約承接，呎價9,597元。

↓↓滿名山滿庭3座高層C室↓↓

租金回報3.85厘、原業主一手買入帳蝕91萬

按最新成交價計算，新買家即享3.85厘租金回報。另外，中銀及恒生銀行分別將單位估價417萬元及427萬元，可見是次單位造價較銀行平約2.87%至5.1%。

原業主於2015年12月以496萬元一手購入，購入後一直將單位出租，持貨9年後轉手，帳面蝕讓91萬元，單位期内貶值18.3%。不過若連同多年租金收入計算，或可獲利離場。