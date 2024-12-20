長橋證券承租尖沙咀彌敦道8500呎巨舖 擬開旗艦店、月租100萬
撰文：李煥好
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核心區再錄大手租務成交，新地（0016）旗下尖沙咀彌敦道26號巨型舖位，新近獲互聯網券商長橋證券承租，建築總面積約為8,500平方呎，每月租金約100萬元。
美聯旺舖營業董事顏昆山表示，上述成交物業為尖沙咀彌敦道26號地庫至一樓3號舖，間隔四正，位處單邊夾角，為區内複式巨舖，店舖交吉一段時間後業主將其進行翻新出租。
長橋證券承租 擬開設旗艦店
據悉，店舖新近由長橋證券（Longbridge Securities）以月租近百萬元承租，擬在港開設全新旗艦店「Longbridge Space」，為香港首家券商生活方式社區空間。店內設計將採用開放式空間，結合創新設計與功能，為投資者打造一個獨特的交流互動空間，突破傳統金融機構的冷硬形象。
相鄰店鋪月租逾80萬元
資料顯示，相鄰的2號舖地庫至一樓，建築面積約7,700方呎，早前由杭州一家時裝品牌店以每月逾80萬元承租。
關於長橋證券，是服務全球投資者的新一代互聯網券商，成立於2019年3月，在美國、新加坡、香港、新西蘭等地持有22張金融合規牌照或資質，並獲得多家大型金融及投資機構的戰略投資超過1.5億美元。
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