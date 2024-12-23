大圍柏傲莊三房1380萬沽　同類造價半年升16% 　惟上手3年蝕一球

二手市場疲弱，大圍柏傲莊有三房新近以1,380萬元沽出，同類單位造價半年雖回升逾16%，但原業主持貨逾3年至今，是次仍要蝕讓逾一球離場。



世紀21分行區域經理李仕明表示，是次成交為大圍柏傲莊一期3B座中層E室，實用面積701平方呎，屬三房套間隔，座向西北望市景，最終劈價108萬元或7.3%，至1,380萬元沽出，呎價19,686元。

大圍站上蓋柏傲莊。（盧翊銘攝）

持貨逾3年 帳蝕讓108萬

參考同類成交單位為3B座中層E室，實用面積相同，於2024年4月以1,180萬元沽出，反映同類中層造價半年回升逾16%。

至於，原業主於2021年7月以1,488萬元購入上址，持貨至今逾3年，是次轉手帳面蝕讓108萬元，單位期內貶值7%。如連同是次成交計，大圍柏傲莊一期今年暫錄20宗蝕讓成交，當中蝕幅由2%至23%不等。