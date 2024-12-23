聽濤雅苑高層三房927萬蝕沽　較半年前低層賣平41萬　三年輸逾14%

二手市場疲弱，馬鞍山聽濤雅苑有三房套出現高層單位賣平過低層的成交。該屋苑新近有三房套以927萬元沽出，成交價較半年前低層單位賣平41萬元。上手業主持貨約3年轉手貶值逾14%。



三房套927萬元沽 呎價11764元

中原地產分行資深區域營業經理胡耀祖，是次成交為馬鞍山聽濤雅苑2座中層B室，實用面積788平方呎，屬三房套間隔。單位最初以約950萬元叫價放盤，經雙方議價後終以927萬元易手，減價23萬元或2.4%，呎價11,764元。至於，新買家為用家，見單位間隔合用，且價錢合理，即入市自用。

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為779萬元，而恒生估價則為983萬元。即最新成交價於估價範圍內成交。

馬鞍山聽濤雅苑。（資料圖片）

較低層單位賣平41萬

參考同類成交單位為2座低層B室，實用面積相同，較是次成交單位低約8層，於2024年5月以968萬元沽出，即是次成交單位較同類賣平41萬元。

據悉，原業主於2021年以1,080萬元購入單位，持貨約3年，現轉手帳面蝕讓約153萬元，單位期內貶值14.2%。