投資者短炒何文田半新樓複式豪宅 半年前一手買入 帳賺4球離場
撰文：李明珠
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市況出現回暖跡象，短炒個案開始活躍。何文田半新盤晟林一伙複式單位最新以7,050萬元易手，呎價17,857元。原業主於今年6月才一手買入，持貨半年帳面獲利400萬元，賺幅約6%。
市場消息指，涉及的單位為晟林頂層A室，單位屬全盤唯一的複式特色戶，實用面積3,949平方呎，連134平方呎平台及910平方呎天台，附有按摩浴缸。原業主於今年6月買入後隨即推出市場放售，近日成功以7,050萬元易手，折合呎價17,857元。
銀主接管屋苑、2年前起招標放售單位
資料顯示，屋苑原由內房福晟國際（0627）發展，2018年起落成入伙。但集團其後出現財困，項目最終由接管人接手，並大幅減價清貨。而是次頂層複式單位則由2022年由接管人推出市場招標。
半年前一手買入、帳賺400萬
成交記錄冊可見，原業主於今年6月以6,650萬元一手購入單位，並採用180天成交期入市。持貨僅半年，現轉手帳面快速獲利400萬元，單位短時間内升值6%。
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