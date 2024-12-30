將軍澳峻瀅蝕讓盤528萬沽　上手一年劈價四次促銷　終輸兩球離場

二手市場疲弱，將軍澳峻瀅有兩房業主以「蝕讓價」放盤，放盤一年劈價四次終以528萬元沽，上手持貨6年轉手帳輸兩球離場。



「蝕讓價」630萬放盤 年內劈價4次

香港置業將軍澳首席分區董事劉浩勤表示，是次成交為將軍澳峻瀅2座低層B室，實用面積498平方呎，屬兩房間隔，座向北，外望山景。原業主於2023年12月初以「蝕讓價」630萬元叫價放盤，一年後劈價至540萬元求售，最終單位最終在四次後以528萬元沽出，呎價10,602元。

↓↓將軍澳峻瀅2座低層B室↓↓

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持貨6年轉手帳輸兩球

換言之，單位放盤約一年累減102萬元或16%易手。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為533萬元，而恒生估價則為506萬元。即最新成交價在估價內成交。

據知，原業主於2018年以728萬元購入，持貨6年，是次轉手帳面蝕讓200萬元，單位期內貶值約27.5%。劉浩勤續指，峻瀅本月暫沽4伙二手成交，目前有113個二手放盤，入場費由550萬元起。