元朗「凱旋門」尚悅兩房417萬元沽 上手4年蝕155萬、貶值27%
撰文：蔡偉南
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有元朗「凱旋門」之稱的屋苑尚悅，新近錄得一宗大幅蝕讓個案，一伙兩房戶帳面貶值約27%。
中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，最近受聖誕及新年長假影響，大批市民離港外遊，樓市交投顯著放慢。元朗區本月累錄約55宗二手買賣成交，較上月全月86宗減少約36%。
尚悅日前錄6座中層H室成交，實用面積439平方呎，2房間隔，叫價440萬元，減價23萬元，以417萬元沽出，實用呎價9,499元。
2020年9月買入價572萬
王勤學表示，原業主於2020年9月以572萬元買入單位，持貨4年轉手，帳面蝕155萬元，貶值27%。王勤學指，尚悅本月錄得4宗成交，平均實用呎價約9832元。
尚悅由恒基及新世界，最前2幢住宅大廈組成拱門外形，看上去如同凱旋門般獨特，因此有「元朗凱旋門」之稱。
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