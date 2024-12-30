公屋上車客驚見「私樓平過居屋」　深夜議價297萬轉買荃灣中心

減息周期開始，刺激部分買家出動睇樓。荃灣中心一伙兩房單位最新以297.5萬元沽出，呎價約9,182元。原業主早於1988年買入單位，帳面大賺258萬元離場，單位升值逾6.5倍。



美聯物業區域營業董事莫子淦表示，該單位為荃灣中心12座中層E室，實用面積324平方呎，屬兩房間隔。原業主放盤約一個月，最初叫價308萬元。據悉，新買家為公屋綠表客，原意想買荃灣區二手未補地價居屋，睇樓後發現即使樓齡較高的祈德尊新邨入場價也需350萬元或以上，而且擔心日後大廈維修時需支付額外開支。

成交呎價不足9200元

有見及此，代理轉為介紹荃景圍一帶上車屋苑予買家。其後買家參觀是次單位後驚見「私樓平過居屋」，而且考慮到私樓買賣無任何限制，故即時決定及與業主議價至深夜，終以297.5萬元購入單位，折合呎價約9,182元。

↓↓荃灣中心12座中層E室↓↓

代理指，現時荃灣站一帶屋苑收租回報達4%或以上，而荃景圍一帶細價樓部分屋苑租金回報更達4.5%，遠勝現時銀行定存息口，因此帶動區内交投量。

1988年買入價39.5萬

原業主早於1988年以39.5萬元買入單位，持貨36年，是次轉手帳面大賺約258萬元，單位期内升值逾6.5倍。