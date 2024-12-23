深水埗六百呎唐樓8800蚊平租！呎租僅14蚊 接近工廈價
撰文：李明珠
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租務市場暢旺，不過部分舊樓錄得低價成交。深水埗唐樓和興大廈一伙兩房單位最新以月租8,800元租出，呎租僅14.3元，低市價逾1成，接近工廈價錢。
香港置業分行區域董事方文偉表示，該單位為和興大廈極高層單位，實用面積約614平方呎，屬兩房間隔，望樓景。單位原先叫價9,000元放租，兩星期後即獲同區客接洽。據悉，新租客為家庭客，心儀單位價錢相宜，故睇樓一次後便決定承租，最終議價後以月租8,800元成交，折合呎租約14.3元。
租金低市價逾1成
代理指，由於大廈為唐樓不設升降機，而單位位處最高層出入比較不便，所以租金受影響。而是次單位租金水平則較區内市價低超過1成，普遍同類單位租金需約1萬多元左右。
資料顯示，大廈於1957年入伙，樓齡高達67年。
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