養兒100歲長憂99　廿四孝父母480萬買龍蟠苑收租　日後贈兒子自住

所謂「養兒一百歲，長憂九十九」，有父母趁樓市下行趁機入市，擲480萬元買鑽石山居屋兩房收租，日後再轉贈兒子自住。據區內代理指，上述單位目前月租約1.6萬元，料租金回報為4厘。



美聯物業分行營業經理黎志榮表示，是次成交為鑽石山居屋龍蟠苑C座高層7室，實用面積約426平方呎，屬兩房間隔，座向東北，外望山景。

單位於一個半月前以550萬元叫價放盤，近日減價至500萬元獲洽詢，最終以480萬元沽出，呎價約11,268元，屬市價成交。

↓↓鑽石山龍蟠苑C座高層7室↓↓

入市先出租單位 日後再贈兒子自住

至於，新買家因鍾情屋苑近地鐵站，且高層開揚及附雅致裝修，決定入市先作收租，日後再給予兒子自住。代理指，上述單位目前月租約1.6萬元，租金回報料為4厘。

至於，原業主於2007年1月以已補地價約162萬元購入，持貨約至今17年，是次轉手帳面大賺約318萬元，單位期內升值約196%。