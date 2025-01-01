養兒100歲長憂99　廿四孝父母480萬買龍蟠苑收租　日後贈兒子自住

撰文：黃祐樺
出版：更新：

所謂「養兒一百歲，長憂九十九」，有父母趁樓市下行趁機入市，擲480萬元買鑽石山居屋兩房收租，日後再轉贈兒子自住。據區內代理指，上述單位目前月租約1.6萬元，料租金回報為4厘。

美聯物業分行營業經理黎志榮表示，是次成交為鑽石山居屋龍蟠苑C座高層7室，實用面積約426平方呎，屬兩房間隔，座向東北，外望山景。

單位於一個半月前以550萬元叫價放盤，近日減價至500萬元獲洽詢，最終以480萬元沽出，呎價約11,268元，屬市價成交。

↓↓鑽石山龍蟠苑C座高層7室↓↓

入市先出租單位　日後再贈兒子自住

至於，新買家因鍾情屋苑近地鐵站，且高層開揚及附雅致裝修，決定入市先作收租，日後再給予兒子自住。代理指，上述單位目前月租約1.6萬元，租金回報料為4厘。

至於，原業主於2007年1月以已補地價約162萬元購入，持貨約至今17年，是次轉手帳面大賺約318萬元，單位期內升值約196%。

鑽石山居屋龍蟠苑。（資料圖片）
中環皇后大道中152號全幢商廈11億沽　呎價約1.36萬、低估值兩成北角曉峰遺產貨880萬筍沽　實力業主定期翻新　2009年貨都蝕兩成Grand Yoho三房6年蝕賣兩次　今838萬再蝕沽　原業主2年實蝕375萬影壇教父吳思遠女兒3705萬買佐敦高臨　呎價3.4萬　創項目次高
香港樓市
二手樓成交
居屋
二手居屋成交
黃大仙
黃大仙區樓市