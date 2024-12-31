北角曉峰遺產貨880萬筍沽　實力業主定期翻新　2009年貨都蝕兩成

市況輕微回暖，不過部分遺產貨續以低價沽售。北角曉峰一伙兩房遺產貨最新以880萬元沽出，呎價16,029元，略低市價5%。原業主早於2009年買入，持貨15年但帳面仍需蝕讓200萬元離場，蝕幅近2成。



值得留意的是，原業主當年一連購入同層3伙單位，其中一伙三房單位亦於今年8月轉手，帳面錄得約110萬元或8%蝕讓。



美聯物業分行首席高級營業經理盧浩表示，涉及的單位為曉峰高層B室，實用面積549平方呎，兩房間隔。單位由銀行信託以遺產執行人身份放售，叫價920萬元並獲新買家洽購。其後因見買家有誠意，最終接受議價以880萬元成交，折合呎價16,029元。

↓↓曉峰高層B室↓↓

實力業主擁專業收租團隊 每有新租客即重新翻新

據放盤相片所見，單位內部裝修非常新淨。代理透露，原業主為實力投資者，當年買入屋苑3伙單位後一直用作長線出租，並交由專業收租團隊打理；而每次有租客遷出後團隊都會將單位重新翻新再出租。

另外，代理指是次單位成交價較屋苑市價略低5%。

15年間蝕兩球 2009年買「一梯三伙」

原業主於2009年10月一手購入同層「一梯三伙」，上述單位當年購入價約為1,080萬元，持貨15年，是次沽貨帳面蝕讓200萬元，單位期内貶值18.5%。

另外，其持有的同層另一伙A室單位，實用面積766平方呎的三房戶，於今年8月以1260萬元轉手，較購入價蝕讓110萬元或8%。