投資客棄定存　無睇樓350萬買屯門大興花園兩房　即享4.1厘回報

樓市出現租金升、樓價跌的情況，吸引部分買家入市投資。屯門大興花園一伙兩房連租約單位最新以350萬元沽出，呎價7,543元。單位目前月租為1.2萬元，料新買家可享4.1厘租金回報。



中原地產高級分區營業經理鍾宏遠表示，該單位為大興花園2期5座低層C室，實用面積464平方呎，兩房間隔。單位附連租約，原業主早前叫價370萬元放盤，不設睇樓。

據悉，新買家為投資客，因見現時銀行定存利率已回落，相較之下買樓收租的回報更優勝，所以趁定存到期立即轉買磚頭，最終無睇樓議價以350萬元買入單位，折合呎價7,543元。

↓↓大興花園2期5座低層C室↓↓

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每月收租1.2萬、租金回報逾4厘

代理指，目前單位每月租金為1.2萬元，租期至2026年；按成交價計算，新買家可享4.1厘回報。

原業主於2012年3月以198.5萬元購入單位，持貨12年轉手，帳面獲利151.5萬元，單位期内升值76%。