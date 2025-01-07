馬鞍山中心失守「四字頭」　低層兩房386.8萬沽　重返2016年水平

2025年二手市場續以蝕讓成交為主。當中馬鞍山中心有低層兩房失守「四字頭」，新近以386.8萬元沽出，重返2016年水平，低估價逾8%。原業主持貨7年，轉手帳蝕逾113萬元離場。



世紀21分行區域經理趙詠欣表示，是次成交為馬鞍山中心1座低層B室，實用面積364平方呎，屬兩房間隔，座向西南望園景。單位以420萬元叫價放盤，一個月後累減33.2萬元或7.9%，終以386.8萬元沽出，呎價10,626元。

低估價逾8% 原業主帳蝕逾113萬

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為423萬元，而恒生估價則為413萬元。即最新成交價較估價低6.3%至8.6%。另參考同類單位失守四字頭成交個案，需追溯至2016年一伙2座低層B室，以378萬元沽出。

據知，原業主於2018年3月以500萬元購入，持貨至今約7年，是次轉手帳面蝕讓113.2萬元，單位期內貶值約23%。