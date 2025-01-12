同區客一原因斥425萬租轉買購荃灣立坊1房　原業主7年蝕58.8萬

撰文：李煥好
出版：更新：

租金持續上升，息口陸續回落，不少租客棄租轉買，帶動成交。荃灣西立坊一伙一房單位獲同區租客垂青，原業主持貨逾7年，劈價73萬元最新以425萬元沽出，帳蝕58.8萬元或12%。

中原地產高級分區營業經理王壹鳴表示，上述成交單位為立坊中層12室，實用面積293平方呎，屬一房間隔，享荃灣市景。

成交單位為立坊中層12室，實用面積293平方呎，一房間隔。（資料圖片）

息口回落　有感供抵過租

據悉，買家為同區租客，由於業主近日加租，見息口已回落，正值減息期，供抵過租，於是轉租為買。而業主最初叫價498萬元，但見一直少有客人問津，最近兩個月兩度主動減價，最新叫價425萬元，買家即零議價承接單位，呎價14,505元。

持貨7年半帳蝕58.8萬

王壹鳴指，原業主則於2017年7月以483.8萬元買入單位，持貨約7年半，是次轉手帳面蝕58.8萬元，單位貶值約12%。他補充，荃灣區本月暫錄得約22宗二手買賣成交。

買家為同區租客，由於業主近日加租，見息口已回落，正值減息期，供抵過租，於是轉租為買。（資料圖片）
新世界北角皇都加推2伙招標　下周二開始標售、最大1522平方呎CCL報139.25點　連升兩周1.53%　分析：新春前繼續136至140點徘徊金朝陽葵涌工廈三度變陣　擬由21層凍倉改建混凝土廠　樓面削48%融創中國遭入稟清盤　董事長孫宏斌胞弟近年3度沽豪宅　實蝕1.3億康怡花園三房戶908萬沽、低銀行估價約5%　業主持貨逾12年仍蝕2萬
香港樓市
二手樓成交
荃灣區樓市
蝕讓盤