同區客一原因斥425萬租轉買購荃灣立坊1房　原業主7年蝕58.8萬

租金持續上升，息口陸續回落，不少租客棄租轉買，帶動成交。荃灣西立坊一伙一房單位獲同區租客垂青，原業主持貨逾7年，劈價73萬元最新以425萬元沽出，帳蝕58.8萬元或12%。



中原地產高級分區營業經理王壹鳴表示，上述成交單位為立坊中層12室，實用面積293平方呎，屬一房間隔，享荃灣市景。

成交單位為立坊中層12室，實用面積293平方呎，一房間隔。（資料圖片）

息口回落 有感供抵過租

據悉，買家為同區租客，由於業主近日加租，見息口已回落，正值減息期，供抵過租，於是轉租為買。而業主最初叫價498萬元，但見一直少有客人問津，最近兩個月兩度主動減價，最新叫價425萬元，買家即零議價承接單位，呎價14,505元。

持貨7年半帳蝕58.8萬

王壹鳴指，原業主則於2017年7月以483.8萬元買入單位，持貨約7年半，是次轉手帳面蝕58.8萬元，單位貶值約12%。他補充，荃灣區本月暫錄得約22宗二手買賣成交。