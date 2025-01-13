金融海嘯貨大賺！翠擁華庭三房798萬沽　業主持貨16年升約1.2倍

個別業主調整叫價吸引買家。馬鞍山翠擁華庭一伙三房單位放盤僅4個月即減價，下調22萬元後以798萬元沽出，呎價9,455元。原業主於2008年金融風暴期間以368萬元買入單位，16年間單位升值1.2倍。



世紀21奇豐物業區域營業董事黎健峯表示，上述成交單位為翠擁華庭8座中層F室，實用面積844平方呎，屬三房兩廳間隔，座向西北望海景。

↓↓馬鞍山翠擁華庭8座中層F室↓↓

放盤4個月減價22萬元

據悉，業主原叫價820萬元，放盤4個月累減22萬至798萬元，獲買家承接，呎價9,455元。參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位為8座低層F室，面積間隔相同，於本月3日以833萬元沽出，呎價9,870元。

金融海嘯貨大賺逾四球

至於，原業主於2008年金融風暴期間購入上述單位，當時作價368萬元，持貨16年至今沽售，帳面大幅獲利430萬元離場，單位期內升值約1.2倍。

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