內地專才530萬購西半山63 Pokfulam一房戶作投資　上手輸兩球

租務市場熾熱，吸引投資者入市。西半山63 Pokfulam一伙一房單位獲內地投資客垂青，最新以530萬元成交，將作投資收租，呎價約19,703元。原業主持貨8年，帳面慘輸200.5萬元離場。



利嘉閣地產分行市務經理凌健朗表示，上述成交單位為西半山63 Pokfulam 1座低層C室，單位實用面積約269平方呎，屬一房連開放式廚房間隔，外望開揚山景。

據悉，新買家為內地專才客，心儀屋苑租金回報高，有感適合作投資用途，睇樓後即與業主進行洽購。業主原以550萬元放售，終減至530萬元成交，呎價約19,703元。

↓↓西半山63 Pokfulam 1座低層C室↓↓

原業主8年帳面勁蝕兩球

至於，原業主在2017年以約730.5萬元買入一手單位，持貨8年，帳蝕200.5萬元，單位貶值27.4%。

參考同屋苑對上一宗同類型租務成交，涉及單位為1座中層D室，座數及面積間隔相同，於2024年9月以月租2.1萬元成交。換言之，若將上述單位租出，租金回報率料可達約3.4厘。