西貢清水灣道887號海景獨立別墅放售 估值1.48億、呎價3.28萬
撰文：李煥好
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超級豪宅市場再錄放售。高力受業主委託為獨家代理，以控股公司股權轉讓邀約方式出售西貢清水灣道887號獨立別墅，實用面積約4,503平方呎，巿場估值約1.48億元，呎價約32,866元，物業將以現狀交吉形式出售。
該獨立別墅擁有私家泳池，可俯瞰銀線灣及牛尾海全海景，佔地約7,600平方呎，實用面積約4,503平方呎，另擁逾約27,000平方呎花園用地及私家車路由清水灣道直達大宅。
樓齡16年獨立屋
高力香港資本市場及投資服務部行政高級董事黃國華表示，別墅為建於2008年的兩層高獨立屋，樓齡16年，位於清水灣近銀線灣段，並享全海景。而擁有私家地段的獨立屋，巿場放售一向極為稀缺，預計物業將吸引眾多買家及投資者青睞。
他續指，受惠於去年施政報告「新資本投資者入境計劃」及「輸入內地人才計劃」帶動下，有望吸引更多資金流入，促進豪宅市場之交易量。
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