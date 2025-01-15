退休客為一原因　無睇樓358萬購屯門錦華花園兩房　業主賺一球

二手市場再錄獲利成交。屯門錦華花園一伙兩房單位雖無法安排睇樓，但叫價稍低市價而獲區內退休客垂青，並於「無睇樓」情況下以358萬元承接單位，呎價10,142萬元。原業主持貨13年，帳面大賺逾一球離場。



祥益地產區域董事袁思賢表示，上述成交單位為錦華花園B座中層8室，實用面積353平方呎，屬兩房一廳間隔。

成交單位為錦華花園B座中層8室，實用面積353平方呎，屬兩房一廳間隔。（代理圖片）

成交呎價10142元、低同類單位約20.4%

據悉，新買家為區內客，雖然該單位無法睇樓，但參考同類型單位間隔後，認為隔間四正夠住，加上單位售價稍低於市價，遂決定以358萬購入上址作自住退休之用，呎價10,142元。

參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位為A座高層8室，面積間隔相同，於去年5月以340萬元沽出，呎價12,748元。換言之，上述單位呎價較同類單位低約20.4%。

持貨13年帳賺118萬元

至於，原業主於2012年以約240萬購入，持貨13年，現轉手帳面獲利約118萬元。