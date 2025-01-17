黃金海灣·珀岸周六首輪發售281伙　截收4500票、超額逾15倍

旭日國際的屯門黃金海灣·珀岸本周六（18日）首輪銷售281伙，盡推3張價單。項目於16日晚上8時截止收票，共接獲約逾4,500個購樓意向登記，以首輪銷售281伙計，超購逾15倍。



旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，黃金海灣．珀岸收票情況理想，而準買家中投資客約佔4成，鍾情於1房及開放式單位，該類型單位呎租更可達40元水平，租金回報料約有4至5厘。而最新以巴戰事停火及市場對聯儲局今年減息的信心，相信亦可為本港樓市帶來支持，進一步吸引投資者入市。

項目將於本周六首輪銷售281伙單位，戶型涵蓋一房至三房，折實售價242.2萬元至733.6萬元，折實呎價由7,941元至12,073元，折實平均呎價10,064元。

項目將於後日(1月18日) 進行首輪銷售280伙，共設三個時段發售單位，分別為S組(員工組別)以先到先得形式、A組及B組分別以抽籤形式發售。