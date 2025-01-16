地產代理創辦人赤柱連合道屋地索價2.38億

專營豪宅的地產代理Habitat Property，其創辦人及董事總經理 Victoria Allan持有的赤柱連合道30號獨立屋地，新近推出市場放售，叫價2.38億元。



該項目總地盤面積達4,359平方呎，已獲相關政府部門審批建築圖則，可興建一幢三層複式住宅物業，內部居住空間為3,269平方呎，每方呎樓面叫價約7.28萬元。

物業預計設有可停放五輛汽車的停車場，並設有海景泳池、平台2,420平方呎和天台357方呎。

↓↓赤柱連合道30號獨立屋地模擬圖↓↓

Victoria Allan表示，現時本地樓市逐漸恢復，市場氣氛開始回暖，加上南區豪宅物業供應有限以及內地買家需求大增，在各種因素配合下，對香港來年豪宅市場持樂觀態度。又指政府全面撤銷印花稅及低利率，將進一步提振本地和國際買家的投資信心。

而項目已完成補地價，估計拆除現有建築物和興建的預計費用為4,500萬元，工期約為兩年。