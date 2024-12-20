利嘉閣： 11月二手私宅買賣3420宗　連漲兩月、惟本月登記料縮18%

息口續趨降及放寬七成樓按刺激住宅交投大升，根據土地註冊處數據所得，2024年11月份全港共錄3,420宗二手私宅買賣登記（數字主要反映十月中旬至十一月上旬期間的市場實況），較十月份的2,786宗上升23%，連升兩個月兼創近7個月高位。至於，11月份登記總值按月同步增加21%，錄240.51億元，同樣連升兩個月兼為近7個月最多。



樓價801萬至1,000萬元升幅最大

今年11月份，按二手私宅價值分類，九個價格組別的買賣登記量錄得七升兩跌，當中以樓價801萬至1,000萬元組別的升幅最大，按月大增60%至335宗登記，而2,001萬至5,000萬元組別及601萬至800萬元者亦分別漲53%及37%，至107宗及583宗。另外，登記量佔比最多者為樓價400萬元或以下的組別，按月升11%，錄1,110宗登記。

十一月二手私宅登記3,420宗 七個月最多。（代理圖片）

按價值分類，十一月份二手私宅登記統計。（代理提供）

港九新界三區登記量齊升

按全港三區作分析，十一月份港九新界三區登記量均持續報升。當中，港島區登記量按月升24%，月內錄得757宗登記；九龍區按月升21%，共錄1,146宗登記；至於新界區也升23%，突破千五宗水平，共錄1,517宗。另外，十大最活躍成交分區的登記量同告全線造好，當中以北角/炮台山區的升幅最大，月內錄得122宗登記，按月大增61%。至於將軍澳及上水/粉嶺/古洞區亦分別錄得46%及35%的升幅，前者錄得229宗，並蟬聯登記量最多的分區，後者則有88宗登記。

十一月份二手私宅登記分區統計。（代理圖片）

十大活躍屋苑錄330宗登記 按月續漲42%

此外，上月十大活躍二手私人屋苑登記量中，錄得八升兩跌，其中以映灣園的升幅最凌厲，月內共錄26宗登記，按月漲1.36倍；其次嘉湖山莊也漲96%，十一月共錄45宗登記，而黃埔花園也升93%，共錄27宗登記。至於，登記量錄得跌幅者，以愉景灣跌幅最大，按月減少18%，只得28宗登記；而日出康城依然是登記量最活躍的屋苑，月內錄得68宗，按月也升66%。此外，十一月份十大活躍屋苑總計登記量共有330宗，較十月時的232宗升42%。

十一月份十大活躍私人屋苑登記量價變化。（代理圖片）

利嘉閣地產研究部陳海潮指出，過去兩個月，樓市消化了不少購買力，而踏入十二月份交投有所轉慢，其中包括月初再次觀望美國議息結果，加上發展商也減慢全新盤的推售步伐，而令整體樓市氣氛較淡靜。十二月不少市民趁節慶外遊度假，料呈買賣兩閒的格局，因此預期全月二手私宅登記量將現萎縮，或回軟至約2,800宗，料按月跌18%，屆時冀可守住7個月次高的水平。

至於最新本港再次隨美國減息的市況要在一月才有所反映。總結2024全年，二手私宅登記最終料達32,061宗，將較去年的28,299宗升13%，創近3年最多；而展望2025年有機會再漲近一成，冀達3.5萬宗。