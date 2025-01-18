内地客搞劏房觸礁！尖沙咀舊樓「1變12」放售　改裝用幾錢?｜燈神

政府近年大力推動「搶人才」政策，希望吸引班高技術人才嚟香港定居，提升香港嘅經濟競爭力。自從投資移民入境計劃放寬咗之後，真係帶動咗唔少内地專才同投資客入市買樓，撐起咗部分樓市需求。不過内地客入市投資豪宅、新樓就聽得多，投資劏房你又聽過未呢？



燈神最近發現尖沙咀有一間過千呎舊樓推出放盤，望真啲個入面格局竟然「一劏十二間」，仲要係全新裝修添，聽講業主買入唔夠1年已經要攞返出嚟賣，到底咩原因？



講緊嘅單位係尖沙咀金冠大廈高層E室，實用面積約1,192平方呎，由於單位最新被業主大改裝，劏咗成12間套房出嚟，所以已經睇唔出原則係咩間隔。單位主要用木板牆嚟分間，設有一條「回型走廊」，由大門口開始行會經過幾個轉角位，每邊走廊分都間咗3至4間房，整體格局就好似迷宮咁。

單位實用面積約1,192平方呎，最新被內地業主大改裝，劏出12間套房出嚟。

單位主要用木板牆嚟分間，設有一條回型走廊。

全新裝修 走廊照明、監控設施充足

雖然係劏房，但圖片見到裝修都幾新淨㗎，走廊全部裝曬LED燈，非常光猛；每個轉角位又有安裝閉路電視，可以清楚影低每個人嘅出入，如果住戶之間有咩爭拗糾紛都有紀錄睇返，幾有安全感。同埋可能考慮到單位住咗咁多人，難免空氣侷促，所以走廊都有安裝一兩部冷氣機，相信夏天嘅時候唔會太過悶熱。

房型由56至143平方呎、僅擺放到一張床

套房方面，每間房嘅房型唔同，面積由56至143平方呎不等，有啲有窗有啲無；據悉租金都會視乎唔同嘅房型而有所調整，不過屋内嘅設備大致上係統一。每間房都有電子鎖，保安算係唔錯，開則就方方方正，但空間真係偏細，只擺到一張床同一個套廁連淋浴間，無任何儲物空間。如果要長住喺度嘅話，應該放唔到私人物品，都幾唔方便㗎。

套廁採用「酒店式設計」

有趣嘅係，個套廁嘅設計反而幾精緻，空間算闊落，基本設施齊備而且係全新裝修，仲有安裝埋鏡櫃同毛巾架比住戶擺放用品。另外，廁所仲採用咗玻璃趟門去分隔，增強咗屋內嘅空間感，完全係酒店式嘅設計。

廁所採用玻璃趟門去分隔，屬酒店式嘅設計。

設公共區域、提供洗衣機及飲水機等

呢個單位仲有一大亮點，就喺走廊嘅盡頭竟然設有一個公共區域，入面擺放咗兩部洗衣機、飲水機同一個雙門大雪櫃，全部都係新買返嚟，膠紙都未搣，相信係比啲住戶一齊共用。燈神聽講，其實出面啲劏房好少會配備呢啲公用設施，有位寧願間多間房收租好過。所以燈神見到個下都覺得幾Surprise，好似發夢返回自己係大學住宿舍個時咁。

內地客950萬買樓、斥100萬改裝劏房 撞正政策打壓

區內代理透露，單位嘅業主係一位內地客，喺上年1月以950萬買入單位後就進行大裝修，分間成宜家呢個「劏房迷宮」，裝修費大約使咗100萬。業主整好曬之後本身諗住安心做包租公啦，點知政府突然推出咗「簡樸房」政策，話要監管同取締劣質劏房，所以一時之間好多劏房租戶都保持觀望態度，好難租出去。

業主改裝成12間劏房，每間房型不同，面積由56至143平方呎不等。

買入僅1年、叫價1500萬求沽

最終可能業主都懶得再使錢裝修同管理啦，索性決定將單位頂手出去，持貨僅1年，叫價1,500萬放盤，折合呎價約12,584元。據悉，房間目前市值租金約4,000至6,000蚊，視乎房型。如果按照每間劏房月租收5,000蚊計算，即新買家一年最多可以收租72萬，租金回報約4.8厘。

尖沙咀金冠大廈

尖沙咀金冠大廈

部分套房不符合「簡樸房」規格、放盤幾個月無人問津

不過代理亦指出，大廈樓齡已有60年，業主呢口叫價1500萬，其實偏高，單位較同區舊樓造價高出2至3成。而且入面部分套房唔符合政府「簡樸房」嘅規格，例如部份房間面積不足83平方呎，部分單位無窗、無安裝到獨立火警偵測器等等，因此新買家如果想接手嚟收租，應該都要再花費一筆重新裝修，非常麻煩。

加上單位改裝到咁，銀行好難承造按揭，所以以上種種原因導致單位放盤咗幾個月都無人問津，相信呢位內地投資者今次真係「捉蟲入米缸」，想甩手都幾難呀。