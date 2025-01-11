市區一房 平絕全港！深水埗「奇則」舊樓99萬　樓下仲有...｜燈神

自從美國開始減息，市場不停吹風話係入市好機會，好多西餅客大手客都「聞風而至」出嚟買樓投資，甚至連炒家都紛紛出動，幾個月快賺幾十萬就走。講到燈神都有啲心郁郁想買返間收租，可惜喺香港一層樓閒閒地都要幾百萬，燈神自問實力唔夠，好難話買就買。



不過最近有位相熟代理聽完之後，即刻拍曬膊頭同燈神講「唔使擔心」，佢有間絕世筍盤要介紹俾我，九龍市區一房，唔使100萬！燈神聽完當堂嚇一跳，然後就決定跟代理上去睇睇到底有無「伏」。



上述嘅單位位處深水埗大南街152號，屬單幢式唐樓。地理位置嚟講算幾方便，距離深水埗同太子地鐵站都係5至8分鐘路程，遠望仲見到南昌個邊嘅豪宅群。不過大廈樓齡已經68年，外觀睇都頗為殘舊，門口位仲要被兩間紙扎舖夾住，雖然燈神就無做虧心事，但如果夜晚自己一個返屋企都咪話唔驚。

深水埗大南街152號地舖由兩間紙扎舖租用。

單位拆契「一開二」、鐵閘兩家人共用

上到單位，可以見到個單位嘅大門偏窄，原來鐵閘係用半趟閘門，只開到一半，燈神需要打側個人先行到入去。而且入到去之後發現仲有兩道門，代理解釋原來單位早年已經拆咗契，分拆成為兩間單位，宜家隔離仲有另一戶住緊，出入需要共用頭先個道鐵閘。

181呎一房銀主盤、單位丟空近4年滿佈灰塵

而今次睇嘅呢戶實用面積約181平方呎，一房一廳間隔，屬銀主盤。單位開則方正實用，樓底都幾高，不過因為全屋僅房間有窗，客廳僅依靠一個玻璃摺叠窗口嚟採光，所以整體感覺較局促。而且好明顯見到單位已經日久失修，周圍佈滿曬灰塵同污漬。内龍裝修方面則富有「年代感」，地板同牆身大多鋪上白色瓷磚，屬舊式設計。

燈神仲留意到，屋内部份昔日擺設依然放置喺原位，客廳牆上面仲掛住咗個月曆，但仔細睇睇，月曆嘅時間竟然停留喺2021年2月；相信原業主當時已經搬離，即係成間屋丟空接近4年。

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月歷嘅時間竟然停留喺2021年2月。

廚房狀況殘舊、空間狹窄難以擺放家電

終於嚟到單位嘅重災區——廚房同廁所。一行入去已經見到廚房個殘舊程度比客廳更嚴重，除咗地板同牆磚有唔少污垢同損毀，牆身油漆亦有剝落，接近抽油煙機嘅牆身仲有好多發黃同燻黑嘅痕跡。而且見到廚房空間都非常狹窄，只可以容納一個人出入，抽油煙機下方相信係放爐頭嘅位置，而後方就係鋅盤。基本上工作位置好少，切菜都無位，更加放唔落電飯煲或微波爐等電器。

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廚房、廁所、浴室「三合一」奇則 僅以一塊浴簾分隔

廚房再行入少少就係廁所。你無睇錯，單位嘅廁所同廚房竟然係相連嘅，中間連門都無，只用一塊浴簾分隔開。廁所同樣空間狹窄，只有一個身位，雖然齊備熱水爐、花灑同洗手盤，但就分間唔出淋浴間；沖涼無得乾濕分離之餘，會好容易淋濕埋隔離廚房。由客廳望入去，廚房、廁所、浴室真係好似「三合一」。

燈神抬頭望一望，仲發現浴簾嘅上方係完全互通，無砌任何牆分割，咁廁所嘅氣味咪會傳到去廚房囉？相信原業主都考慮到呢個問題，特意喺廚房裝咗部雙渦輪抽油煙機，而且見到部機仲非常新淨，同個廚房完全係「格格不入」，估計應該唔係裝咗好耐。所以燈神相信部機除咗可以抽走煮飯時嘅油煙外，仲可以順便抽走埋廁所異味，一舉兩得，真係非常貼心！

浴簾上方完全互通，沒有砌任何牆分割。

叫價99萬、預計租金回報8.4厘 高出新盤逾2倍

參觀完一輪，可能見到燈神面有難色啦，代理即刻落力解釋話，雖然間屋睇落就爛咗少少，但個價錢更加係「抵到爛」。銀主宜家叫價99萬元放盤，售價一球都唔使，折合呎價約5,500元。只要裝修執返靚，參考返同區近期租盤，呢個單位租值一定有7,000蚊以上。

燈神即刻計一計，如果按99萬叫價計算，即係呢個單位每年租務回報至少有8.4厘，高過宜家啲新盤回報兩倍有多。代理仲話，銀主呢口叫價係「仲有得傾」，相信實際回報可以更高。而且呢個單位亦係佢地手頭上最平嘅盤源，無其他單位造價可以低過佢。

無樓契、料需FULL PAY入市

不過代理指出，呢個單位有個最「致命」嘅缺點就係無樓契，代表買家申請唔到按揭，需要FULL PAY買入；而且未來有意將單位轉手都會比較困難。

雖然燈神都覺得呢個單位有咁高回報真係好吸引，但連同裝修費用至少要拎百幾萬CASH出嚟。加上成幢樓屬「三無大廈」，即係無業主立案法團、無任何居民組織及無管理公司的大廈，有咩事起上嚟要管理嘅風險同成本都唔細。睇嚟想執雞有啲難度，呢隻「雞」都係留返比班資深投資者去執啦。