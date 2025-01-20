愉景新城事故單位同層戶638萬沽 一個原因仲貴過正常三房廿萬
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，不過有個別單位跑出。荃灣愉景新城有事故單位同層三房新近以638萬元沽出，有代理指由於上述單位外望內園，所以造價較上月成交的望廠景戶賣貴20萬元。
事故單位同層三房638萬沽
據市場消息指，是次成交為荃灣愉景新城1座中層D室，實用面積590平方呎，屬三房，且為事故單位同層，新近以638萬元沽出，實用呎價10,814元。
參考同類成交單位為10座中層E室，實用面積581平方呎，外望廠景，於上月以618萬元沽出，有代理指是次成交的事故單位同層是因為外望內園，所以較望廠景的單位賣貴20萬元。
低網上銀行估價逾6.2%
另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為670萬元，而恒生估價則為680萬元。即最新成交價較估價低4.8%至6.2%。
至於，上址於1998年以325萬元入成交，是次轉手帳面獲利313萬元，單位期內升值逾96%。
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