周末新盤錄248宗　黃金海灣‧珀岸首輪沽218伙　兩房標準戶售罄

周末有焦點新盤進行銷售，刺激一手交投量。過去兩日（18、19日）新盤市場錄得248宗成交，較上周的40宗急升5.2倍。當中「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際的屯門黃金海灣·珀岸，於周六首輪推售280伙，即日沽出218伙，套現約7.8億元。



屯門黃金海灣‧珀岸於上周六首輪銷售推出280伙單位，即日成功沽出218伙，佔可售單位超過7成，合共套現約7.8億元。當中錄得8組大手客入市，各買入2伙單位。

發展商指，項目的2柱兩房單位除特色戶外已全數沽清，而一房單位近8成亦已獲認購，開放式單位則沽出逾7成，銷售情況理想，集團正積極考慮下一步部署。

屯門黃金海灣。

BEACON PEAK首錄成交、周六標沽3伙

世茂集團 （0813）旗下九龍筆架山BEACON PEAK，於上周六首錄成交，招標沽出3伙單位，共套現逾9,366萬元。 涉及的單位包括2伙三房及1伙四房戶，實用面積1,276至1,555平方呎，成交價由2,788.5萬元至3,703萬元，呎價約21,854至23,814元。

市場消息指，其中2伙同層相鄰三房單位由同一組買家購入，單位為2座19樓B室及2座19樓C室，成交金額合共逾5,663萬元。

九龍筆架山BEACON PEAK。

洪水橋滙都兩日沽5伙

泛海國際（0129）旗下洪水橋滙都於周末兩日錄得5宗成交，合共套現逾2,100萬元。最新成交單位包括第1座1樓A09室，兩房間隔，實用面積412平方呎，成交價460.3萬元，呎價11,173元；以及第5座3樓A05室，實用面積444平方呎，兩房間隔，成交價467萬元，呎價10,518元。

發展商表示，項目現時累沽636伙，總成交金額約31億元。