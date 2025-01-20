「黑金王子」蝕沽北角港濤軒大宅 打通兩伙設5間房 15年貶值4球
撰文：李明珠
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豪宅交投轉旺，部分資深投資者放售持有物業。北角港濤軒一伙相連戶最新以3,360萬元沽出，呎價22,460元。據悉，原業主為有「黑金王子」之稱的恒鼎實業（1393）總裁鮮揚及其妻子，夫婦二人於2010年購入單位，持貨15年但帳面仍需蝕讓397萬元離場，單位貶值約一成。
市場消息指，該單位為北角港濤軒高層A、B室相連單位，兩個單位已被打通，實用面積共1,496平方呎，五房兩套間隔。單位最初叫價4,500萬元放盤，最新獲新買家議價以3,360萬元沽出，累減1,140萬元或25%，折合呎價22,460元。圖片可見，客廳空間非常寬敞，裝修雅致。
↓↓北角港濤軒高層A、B室↓↓
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資料顯示，屋苑對上一宗成交於去年4月促成，單位為面積629平方呎，以1,267萬元沽出，呎價20,143元。是次單位較屋苑最新成交呎價高出約12%，估計因為單位屬較罕有的特色戶型。
「黑金王子」2010年買入、蝕讓400萬沽貨
據悉，原業主為恒鼎實業（1393）總裁鮮揚夫婦，其早於2010年以約3,757萬元購入單位，但由於鮮揚於去年突然病逝而出售單位，持貨15年轉手，帳面蝕讓397萬元，單位期内貶值約11%。
恆鼎實業主席及總裁鮮揚為四川人，經營煤炭業務，2008年他成為福布斯「亞洲最年輕富豪」榜單上唯一的四川富豪；由於主營煤炭坊間送其外號「黑金王子」。
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