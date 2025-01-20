節日氣氛濃厚　業主反價33萬賣將軍澳蔚藍灣畔三房　高市價13%

市場交投氣氛趨活躍，部分業主將單位加價放盤。將軍澳蔚藍灣畔一伙三房單位最新獲業主反價以1,133.8萬元沽出，呎價14,860元。原業主於2004年買入單位，帳面獲利750萬元離場。



香港置業首席分區董事劉浩勤表示，該單位為蔚藍灣畔2座高層B室，實用面積763平方呎，三房套連士多房間隔，座向西南望園景。

原業主最初於去年9月放盤，叫價1,180萬元，其後於11月因應市況而主動調低叫價至1,100萬元放售。直至近期市場氣氛有所回暖，單位獲買家洽購，原業主最終決定反價33.8萬元，以1,133.8萬元成交，折合呎價14,860元。

蔚藍灣畔。（倪清江攝）

盤源較少、高近期市價逾1成

資料顯示，屋苑近期平均成交呎價為13,206元，是次單位呎價較市價高出約13%。代理解釋，皆因是次單位的戶型在屋苑罕有放盤，盤源稀少。

原業主早於2004年以383.7萬元買入單位，持貨21年轉手，帳面獲利750萬元，單位升值約2倍。