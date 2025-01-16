「劏房之城」紅磡環海‧東岸一房488萬沽　上手持貨7年帳蝕9.9萬

有「劏房之城」之稱的紅磡環海‧東岸，新近錄得一宗二手蝕讓個案，屋苑一伙一房戶以488萬元沽出，原業主持貨7年，帳面輕微蝕讓9.9萬元離場。



中原地產中九龍環海東岸分行高級分行經理葉文浩表示，上述成交為環海‧東岸1B座中層J室，實用面積322平方呎，採一房間隔，擁開放式廚房，單位座向東南方，向海景，最新以488萬元沽出，折合實用呎價15,155元。

2017年買入價497.9萬

上址原業主於2017年10月以497.9萬元買入單位，持貨7年多，是次沽出單位賬面需蝕讓9.9萬元離場。

紅磡環海‧東岸有「劏房之城」之稱。紅磡環海‧東岸有「劏房之城」之稱。（資料圖片）

開則一梯36伙 被外界稱為「劏房之城」

事實上，近年屋苑發展商九建亦大劈價推售貨尾單位，如在2024年7月份，該屋苑四伙一房貨尾售價，劈價幅度由30%至32%不等。紅磡環海．東岸因開則多達一梯36伙，因此被外界稱為「劏房之城」。

其中一宗無源頭個案居於九龍城崇安街環海．東岸1C座。（資料圖片）