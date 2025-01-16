「劏房之城」紅磡環海‧東岸一房488萬沽 上手持貨7年帳蝕9.9萬
撰文：蔡偉南
出版：更新：
有「劏房之城」之稱的紅磡環海‧東岸，新近錄得一宗二手蝕讓個案，屋苑一伙一房戶以488萬元沽出，原業主持貨7年，帳面輕微蝕讓9.9萬元離場。
中原地產中九龍環海東岸分行高級分行經理葉文浩表示，上述成交為環海‧東岸1B座中層J室，實用面積322平方呎，採一房間隔，擁開放式廚房，單位座向東南方，向海景，最新以488萬元沽出，折合實用呎價15,155元。
2017年買入價497.9萬
上址原業主於2017年10月以497.9萬元買入單位，持貨7年多，是次沽出單位賬面需蝕讓9.9萬元離場。
開則一梯36伙 被外界稱為「劏房之城」
事實上，近年屋苑發展商九建亦大劈價推售貨尾單位，如在2024年7月份，該屋苑四伙一房貨尾售價，劈價幅度由30%至32%不等。紅磡環海．東岸因開則多達一梯36伙，因此被外界稱為「劏房之城」。
美聯：十大屋苑呎租按年漲5%、連升兩年 3個屋苑升超過一成「租轉買」成風 區內租客轉軚750萬購柏傲莊一房蝕讓貨業主大劈價！沙田第一城頂層三房放盤3年 累劈四成至950萬沽出伯明翰前班主楊家誠山頂銀主盤上月2.66億沽 暫時未能完成註冊趁新年前置安樂窩 小西灣藍灣半島連環6宗租賃 三房月租2.35萬