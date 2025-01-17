荃灣西半新盤兩房698萬沽 創同類二手新低 一手買罕見賺25萬走
撰文：李明珠
出版：更新：
近年樓市大幅回調，不過部分市區半新盤罕有錄得獲利個案。荃灣西全．城滙一伙兩房單位最新以698萬元沽出，呎價16,120元，屬屋苑同類二手價首次跌穿700萬元。原業主於2017年一手買入單位，帳面罕見獲利25萬元，單位輕微升值4%。
美聯物業分行助理聯席董事姚偉明表示，該單位為全．城滙5座高層B室，實用面積433平方呎，屬兩房連開放式廚房設計。單位叫價700萬元，放盤僅一周即獲新買家洽購。據悉，新買家為外區上車客，睇樓多月，鍾情屋苑位置交通方便，最終議價2萬元以698萬元承接，折合呎價約16,120元。
同類二手價首次失守700萬、一手買入微賺25萬
代理指，是次單位成交價屬屋苑兩房戶二手造價首次失守700萬元，料創屋苑同類二手價新低。
原業主於2017年以673萬元一手購入單位，持貨近8年，帳面成功獲利25萬元，單位期内輕微升值3.7%。
「劏房之城」紅磡環海‧東岸一房488萬沽 上手持貨7年帳蝕9.9萬「租轉買」成風 區內租客轉軚750萬購柏傲莊一房蝕讓貨業主大劈價！沙田第一城頂層三房放盤3年 累劈四成至950萬沽出美聯：十大屋苑呎租按年漲5%、連升兩年 3個屋苑升超過一成伯明翰前班主楊家誠山頂銀主盤上月2.66億沽 暫時未能完成註冊趁新年前置安樂窩 小西灣藍灣半島連環6宗租賃 三房月租2.35萬