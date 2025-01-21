四太梁安琪旗下尚岸突上樓書　提供80伙　頂層複式6288呎屯門最大

賭王「四太」梁安琪旗下的尚嘉控股旗下屯門青霞里8號項目尚岸，今日（21日）突擊上載樓書，項目共提供80伙，戶型涵蓋三房至五房，實用面積由1,089至6,288平方呎。該盤最大面積為第2座18樓及19樓A室頂層複式戶，實用面積6,288平方呎，料為屯門最大的分層特色戶。項目同日上載銷售安排，落實於本月31日以招標形式出售首批19伙單位。



售樓説明書顯示，項目由兩座樓高18層的住宅大樓組成，每層設有2至4個單位，及設有3部升降機。全盤合共提供80伙，戶型涵蓋三房至五房，實用面積介乎1,089至6,288平方呎，設有少量特色複式戶。

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最大頂層複式戶6288呎、連特大平台

當中面積最細的單位為第2座3樓B室，實用面積1,089平方呎，三房間隔。而面積最大單位為第2座18樓及19樓A室，屬頂層複式戶，實用面積6,288平方呎，外連1,668平方呎平台，附設按摩浴池及私人泳池。

項目同日上載首張銷售安排，落實於於本月31日以招標形式出售首批19伙單位。

↓↓尚岸第2座18樓及19樓A室頂層複式戶、實用面積6,288平方呎↓↓

↓↓尚岸最細單位第2座3樓B室、實用面積1,089平方呎↓↓

尚岸最細單位第2座3樓B室、實用面積1,089平方呎。

尚嘉控股2016年14.億投地、每呎地價6800元

資料顯示，尚嘉控股於2016年14.01億元投得地皮，以可建樓面約20.6萬方呎計，每平方呎樓面地價6,800元，比當時市場估值高出七成。尚嘉控股行政總裁兼執行董事吳士元當時回應查詢時稱，項目總投資額料逾30億元，擬建高檔低密度豪宅。