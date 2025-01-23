沙田第一城兩房406萬沽 投資客心急炒燶 持貨半年寧實蝕3萬走
撰文：李明珠
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臨近新年，交投量回落，部分買家見形勢不對，心急沽貨離場。沙田第一城一伙兩房單位最新以406萬元沽出，呎價約13,355元。原業主買入僅半年，帳面雖微賺11萬元，但連使費則實蝕3萬元離場。
市場消息指，該單位為第一城47座低層D室，實用面積304平方呎，兩房間隔。據悉，原業主為投資者，於半年前買入單位後隨即叫價435萬元放盤，希望短炒賺一筆，但其後一直無人問津。直至近期原業主見市況重返淡靜，希望可以在新春前將單位轉手，遂最終心急減價至406萬元沽出，累減29萬元或7%，折合呎價約13,355元。
買入半年實蝕3萬
代理指，是次單位成交符合市價。對上一宗同類單位於上月以408萬元成交，與是次單位造價相若。
原業主於去年7月以395萬元購入單位，持貨僅約6個月，現轉手帳面獲利11萬元或約2.8%。但若連同釐印費、代理佣金等使費計算，料需實蝕約3萬元離場。
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