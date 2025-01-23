長情業主放盤　馬鞍山海柏花園三房646萬沽　上手大賺四球｜多圖

節日前夕買家觀望樓市，二手議價空間擴闊。馬鞍山海柏花園一伙三房戶叫價698萬元推出市場放售，新近獲區內用家垂青，以646萬元沽出，較最初叫價累減52萬元，呎價約11,100元。原業主持貨近30年，帳面大賺363萬元離場。



美聯物業高級分區營業經理朱惠文表示，上述成交單位為海柏花園6座低層A室，實用面積582平方呎，採三房套設計。

↓↓海柏花園6座低層A室↓↓

低銀行估價約4.4%至9%

據悉，單位原開價698萬元，獲區內用家洽購，鐘情屋苑配套齊全，故議價後以646萬元承接，較最初叫價累減52萬元，呎價約11,100元。

另據網上銀行對該單位的估價，中銀網上估價為676萬元，而恒生估價為710萬元。換言之，該單位的最新售價較估價低約4.4%至9%。

海柏花園6座低層A室，實用面積582平方呎，最新以646萬元成交。（資料圖片）

29年間帳賺363萬元

資料顯示，原業主於1996年以283萬元購入單位，持貨29年，帳面大賺363萬元，單位升值約1.3倍。