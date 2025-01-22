貴買蝕賣！馬鞍山雲海三房戶810.8萬沽　原業主兩年損手274.2萬

近年樓價下跌，不少近年高價買入的業主蝕讓離場。馬鞍山雲海一伙三房套獲分支家庭垂青，最新以810.8萬元沽出，呎價約13,696元。原業主持貨逾兩年，慘輸274.2萬元離場。



美聯物業分行首席高級營業經理李天傑表示， 上述成交單位為馬鞍山雲海1期Maple Court第2座中層E室，實用面積592平方呎，屬三房套設計，座向向北。

成交單位為馬鞍山雲海1期Maple Court第2座中層E室，實用面積592平方呎，屬三房套設計。（資料圖片）

成交呎價13696元

據悉，單位原開價890萬元，獲區內家庭客洽購，父母有見兒子忙於工作，於是協助睇樓約1年，鐘情屋苑景觀，故議價後以810.8萬元承接單位，呎價約13,696元。

兩年間蝕274.2萬元

資料顯示，原業主於2022年1,085萬元購入單位，持貨2年多，帳面大蝕274.2萬元，單位貶值約25.3%。