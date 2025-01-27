內地專才棄租轉買 斥244.8萬購元朗金馬大廈兩房戶 呎價不足9千
撰文：李煥好
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減息後部分上車屋苑「供平過租」，市場有租客棄租轉買。元朗金馬大廈一伙兩房單位獲內地專才客垂青，加上有感供樓較租樓便宜，故以244.8萬元承接單位，呎價約8,270元。
利嘉閣地產高級經理梁偉傑表示，上述成交單位為金馬大廈低層E室，實用面積約296平方呎，屬兩房間隔，外望市景。
↓↓金馬大廈低層E室↓↓
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呎價約8,270元
代理透露，業主原以250萬元放售單位，而新買家為內地專才，因租約期滿，加上見減息後「供平過租」，故計劃購入單位自住。買家議價後以244.8萬元承接單位，略低於市價，呎價約8,270元。
參考屋苑近年同類型單位成交，面積間隔相同，呎價介乎8,446至10,135元。換言之，上述單位的成交呎價較市價低約2.1%至18.4%。
17年間單位升值約2.8倍
翻查資料，原業主於2008年以約65萬元買入單位，持貨17年，現沽出帳面獲利近180萬元，單位升值約2.8倍。
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