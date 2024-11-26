被單位夜景打動 外區客728萬「租轉買」深井縉皇居兩房｜多圖
撰文：李明珠
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市況回暖，吸引買家入市。深井縉皇居一伙兩房單位新近以728萬元沽出，呎價11,148元。原業主於14年前買入，一直作收租之用，帳面獲利192萬離場。
晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，該單位為深井縉皇居高層C室，實用面積653平方呎，屬兩房套房連雜物房間隔，擁開揚全海景。
原業主最初於4月份放盤，叫價880萬元，到6月主動減價至800萬元，直至近日獲新買家洽購。由於原業主已物色好其他物業，最終願意再割價以728萬元售出，累減152萬元，折合呎價約11,148元。
↓↓深井縉皇居高層C室↓↓
鍾情單位海景、吸引買家租轉買
代理透露，新買家為外區業主，在售出自身單位後，本想在深井區物色租盤。但見是次單位景觀優質，可遠眺南丫島海景，加上在晚上睇樓並觀賞了單位夜景後，隨即出價購入。
原業主則於2010年536萬買入單位，持貨14年，一直作收租投資，是次轉手帳面獲利192萬元，單位升值約36%。
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