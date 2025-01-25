「俄羅斯超市」攻入旺角　戰鬥民族特產變「國產貨」｜燈神

臨近農曆新年，相信大家都開始辦年貨，傳統賀年禮品大家都耳熟能詳，通常在各大超市都可以容易買入填滿全盒。不過燈神近期行開旺角發現，主要大街西洋菜南街有一間地舖租出，但新租戶竟然係「俄羅斯超市」，這一類租戶真係相當令人意外！



講返間舖，就係位於旺角西洋菜南街34及36號地舖，面積約1,300平方呎。聽聞喺疫情發生後，因為零售市道一落千丈，過去三至四年，這個舖位一直只能夠由售賣電話配件的短租客肥仔開倉租用。

不過最新有代理消息就話，業主靠短租客守咗三年，終於等到心儀長租客。聽聞新租客就係一家「俄羅斯超市」，市傳月租高達60萬元，成交呎租約461元，以近年市況計算，新租金算是不錯水平。

不過再往後一點來看，過去該舖位曾由萬寧租用，2018年月租高達90萬元，而再睇返十幾年前，大約2012年，該舖位就由周大福承租，每月租金168萬元，其後仲加租至180萬元。反映咗新租金較高峰大幅回落67%。

但點都好，近年零售市況疲弱，核心區街道有新租客肯畀一個月60萬交租，相信作為業主都已經好滿意，無謂吉住個舖、短租個舖日日寄望租金回歸高峰。

標示「Made in Russia」、「官方授權俄羅斯國家館」

有新租客進駐燈神都為業主感到高興，所以近期路過旺角都去咗現場望一望。發現這個西洋菜南街舖位已經圍板進行裝修工程，圍板上仲張貼咗一些有關新租客的資料。雖然上面就冇寫實係邊一家租戶，但就寫上「Made in Russia」、「官方授權俄羅斯國家館、即將登陸香港」。

不過部份字眼都有點怪，例如「Secerets from Siberia」，似乎想寫Secrets，不過好似串錯字，多咗個e字，睇嚟他日店舖開幕時文書工作要做得再小心一點。

內地俄超市部份產品屬「中國製造」

「俄羅斯超市」進入香港的確係新鮮事，不過睇返近年市況，其實這一類商店一早已經攻入內地市場，在內地開到成行成市，例如在重慶，一個城市已有超過20家至30家俄羅斯超市。不過就有內地記者在重慶多家號稱「源頭商品直供」的俄超市發現，部分俄國產品卻是「中國製造」，大多數更是中國東北地區製造，並非俄羅斯進口。而深圳福田、龍華區、寶安區亦有同類型俄式超市。

常以俄羅斯國旗顏色作裝修主調、放置熊公仔圖案掀「俄風」

而這類俄式超市，通常會以俄羅斯國旗的三隻顏色作為裝修主調，並放置熊公仔圖案，聽聞該類超市店內仲會播放熱門俄語歌曲，令成間舖都充滿「俄風」。

聽返代理所講，雖然西洋菜南街的新租客專營俄羅斯產品，但實際上就應該並非來自俄羅斯的商家，相信係來自近年在內地經營的俄式超市財團。

旺角西洋菜南街。（香港01相片）

內地發現「俄羅斯商品館」商品來源造假問題

另外，燈神都想提一提，其實內地當局近期都開始發現相關情況，部分「俄羅斯商品館」存在商品來源造假問題，仲話部份店舖以「國家館」名義宣傳，暗示官方背景，另有店舖標榜為「俄羅斯商品館」，但實際俄羅斯商品佔比極低，涉嫌誤導消費者。

而內地市場監管部門就表示已對相關行為立案調查，並將持續加大監管力度，指導商家誠信經營，維護市場秩序。