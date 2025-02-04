長實蛇年推5新盤、涉2700伙　啟德Victoria Blossom成焦點

長實（1113）公佈蛇年樓盤銷售部署，將推售5個新盤項目，包括黃竹坑站港島南岸Blue Coast 1及2期、西半山波老道項目2期、啟德Victoria Blossom、元朗錦田北錦泰街項目，以及與市建局合作發展的土瓜灣項目，共涉及逾2,700伙。



其中Victoria Blossom（第1期），在2024年12月獲批預售文件，項目將提供307伙。當時發展商表示，市場推廣工作正密鑼緊鼓準備中，預計將成為2025年「頭炮」項目。

長實營業部副首席經理楊桂玲表示，集團旗下項目持續錄得成交，相信減息及政府推行的措施等種種利好因素，有助增強市民入市信心，看好蛇年樓市暢旺。

另外，長實今日舉行新春團拜活動，楊桂玲連同長實高級營業經理梁焯鏗、長實營業經理陳詠慈及詹勳榮帶領部門仝人及一眾地產代理高層出席活動。