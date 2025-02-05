首置客睇中將軍澳天晉呢兩點　FULL PAY 639萬買一房自用

二手住宅樓價回落，有首置客買家趁機入市，因睇中將軍澳天晉近港鐵站，加上單位間隔四正，最新擲639萬元買一房自住。至於，原業主持貨約5年轉手帳蝕約一球離場。



外區首置客Full Pay 639萬入市

美聯物業分行助理區域經理羅定康表示，是次成交為將軍澳天晉3A期5A座中層單位，實用面積約361平方呎，屬一房間隔，座向東方，外望中央公園。據悉，單位在3個月前以650萬元叫價放盤，近期獲洽詢，終以639萬元沽出，呎價約17,701元。

將軍澳天晉。（馬耀文攝）

睇中近港鐵站、間隔四正

至於，新買家為外區首置客，因鍾情屋苑鄰近港鐵站，且交通便利及間隔四正，議價後Full Pay承接單位自住。參考同類成交單位為5A座中層，實用面積相同，於2024年12月以636萬元沽出，反映同類單位暫時未有太大波動。

至於，原業主於2020年6月以745萬元買入，持貨約5年，是次轉手帳面蝕約106萬元，單位期內貶值14.2%。