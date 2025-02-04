柴灣居屋凶宅132萬劈價沽　12年間樓價罕見蝕一半　呎價僅3048元

另類物業普遍較市價有較大折讓，連居屋亦罕有錄得大幅蝕讓成交。柴灣居屋佳翠苑一伙兩房凶宅單位，最新以132萬元未補地價沽出，呎價僅3,048元，等同公屋價錢，創至少13年新低。原業主於2013年買入，帳面罕錄133萬元蝕讓，單位12年間大幅貶值超過5成，樓價蒸發一半。



市場消息指，該單位為佳翠苑B座高層戶，實用面積433平方呎，屬兩房間隔。單位最初叫價170萬元未補地價放盤，最終於近日減至132萬元易手，累減48萬元或22%，折合呎價僅3,048元。

屬事故單位、12年間樓價貶值一半

代理透露，單位屬凶宅，曾發生自殺事件，因此嚴重影響單位造價。屋苑正常同類單位呎價應在逾6,000元左右，可見是次單位呎價低市價約5成。

原業主於2013年以265萬元未補地價購入，持貨13年，帳面蝕讓133萬元，單位期内大幅貶值50.1%