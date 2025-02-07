業主半年前買青衣新樓三房 割價34%沽創屋苑最蝕 原來另有乾坤
撰文：李明珠
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樓市走勢未明，部分業主買入新樓後迅速沽貨離場。青衣新盤明翹匯一伙三房單位，新近以1,050萬元售出，呎價12,995元。原業主於去年5月一手買入單位，持貨僅7個月，帳面蝕讓537.6萬元離場，蝕幅高達34%，創屋苑最高蝕讓紀錄。
市場消息指，該單位為明翹匯2座高層A室，實用面積808平方呎，三房套間隔連工人房。圖片可見，屋苑落成不久，裝修新淨。單位早前推出市場放售，並於上月底以1,050萬元售出，成交呎價12,995元。
原業主於去2024年5月以1,587.6萬元一手向發展商購入單位，至今持貨僅7個月，現轉手帳面蝕讓537.6萬元，單位期内大幅貶值約34%，亦創屋苑最高蝕讓紀錄。
↓↓青衣明翹匯2座高層A室↓↓
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發展商當年提供高佣金、扣除回佣後料僅蝕少量使費
不過有區内代理透露，發展商於去年銷售時曾向地產代理提供超高佣金以作促銷，變相買家可額外獲得一大筆現金回贈。
而且當年單位的銀行估值約1,100萬元，相信與單位扣除現金回贈後的造價相若。參考該估價計算，估計原業主是次沽貨僅損失稅務及佣金等買賣開支，實際蝕讓金額不大。
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