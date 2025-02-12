馬亞木家族拆售中環中心兩層　呎價2.18萬起　市值近12億

近年樓市不景，核心區寫字樓一再插水。「小巴大王」馬亞木家族將中環中心45樓全層及27樓部分樓面分拆出售，意向呎價僅2.18萬元起，較2017年買入時平均呎價約3.3萬元跌約34%，兩層樓面市值共約11.96億元。



中原（工商舖）寫字樓部高級區域營業董事麥偉嫦表示，上述推售物業位於中環皇后大道中99號中環中心45樓及27樓部份樓面，涉及單位合共約13個，建築面積由1,842至9,565平方呎。業主將先推出8個單位，意向平均呎價由2.18萬元起，其餘會預留作日後部署。

中環中心。（蔡偉南攝）

最大一伙9565平方呎、叫價2.32億元

麥偉嫦續指，是次分拆出售安排45樓全層，為現時中環中心最高可供分拆出售的樓層。業主向來只接受全層形式洽商，今次屬首度分拆出售。該層分間為6個單位，建築面積由1,842平方呎至9,565平方呎不等，當中兩組單位分別為4501至02室及13室及4510室將會預留外，其餘4個單位會推售，其中面積最大的為9,565平方呎，叫價約2.32億元，呎價為2.43萬元。至於27樓部份樓面，是次只推售4個單位，面積由2,067至7,168平方呎，而意向呎價分別為2.18萬元及2.2萬元。

中環中心。（蔡偉南攝）

2017年合組財團402億接李嘉誠火棒

翻查資料，中環中心於1998年落成，樓面約122萬平方呎。2017年長實集團（1113）以402億元售出中環中心75%權益，成為全港最貴商廈。當時買家包括中資中國國儲能源化工集團，及夥拍多位本地資深投資者，包括投資者「小巴大王」馬亞木、中國港澳台僑和平發展總會會長、中華總商會永遠榮譽會長盧文端、「磁帶大王」陳秉志、還有「物流張」張順宜及蔡志忠等。

馬亞木承接多達13層樓面、近期蝕讓價沽貨

當中馬亞木承接的樓面最多，擁有多達13層全層樓面，平均呎價約3.3萬元，並於2024年11月以1.04億元，沽出中環中心27樓01室及13室，呎價20,500元，蝕約38%。