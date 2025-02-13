新地西沙新盤第1A(2)期命名SIERRA SEA　提供781伙、料首季樓花推

新地（0016）位於西沙全新大型海岸綜合住宅項目，項目第1A（2）期今日（13日）正式命名為SIERRA SEA。項目設4幢住宅大廈，涉及781伙。項目關鍵日期為今年12月，部署最快於首季以樓花形式推出。



新地代理執行董事陳漢麟表示，整個西沙住宅項目以低密度發展，其中第1A（2）期名為SIERRA SEA，項目設4幢住宅大廈，目前正等待批出售樓紙，關鍵日期為今年12月。項目部署以樓花形式出售，示範單位設於ICC環球貿易廣場，最快於首季推出應市。

下半年推屯門NOVO LAND 3A期、古洞站項目

新地副董事總經理雷霆表示，西沙項目集住宅、運動、娛樂、商場於一身。集團推盤步伐方面，部署本月底賣天水圍YOHO WEST PARKSIDE；上半年推啟德天璽海第2期、天璽天第2期及西沙SIERRA SEA；而下半年則推屯門NOVO LAND第3A期及古洞站項目。

後市方面，農曆新年後息口下調，另外優才及專才亦有租樓需求，料對租金亦有支持，整體樓市方面預計「供抵過供」會更加普遍。

新地副董事總經理雷霆預計「供抵過供」會更加普遍。（黃祐樺攝）

↓↓GO PARK周邊設施↓↓